Учні олександрійських шкіл знайомилися з роботою поліцейського та її особливостями

Напередодні, працівниками патрульної поліції Олександрійського відділу був організований захід, який містив в собі мету в ігровій формі ознайомити дітей з роботою поліцейського та її особливостями. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Національної поліції в Кіровоградській області.

День відкритих дверей поліцейські провели для учнів 4-класів Олександрійського колегіуму та учнів виховного комплексу № 17 І-ІІІ ступенів.

Під час проведеної екскурсії в місцевий краєзнавчий музей дітлахи дізналися цікаві історичні факти та факти сьогодення про становлення української державності, зокрема, була розкрита роль учасників АТО на Сході України – захисників нашої держави.

Крім цього, школярі мали можливість потримати в руках справжню зброю та інші спецзасоби, якими користуються правоохоронці під час несення служби. Особливу цікавість учні виявили під час огляду службового автомобіля.