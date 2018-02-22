Учні шкіл Олександрійського району завітали на день відкритих дверей до центру зайнятості

В Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості для учнів Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів та Улянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся день відкритих дверей. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Розпочалася зустріч розпочалася зустріч з екскурсії по просторових зонах центру зайнятості. Зокрема, в секторі самостійного пошуку роботи діти ознайомилися з наявними вакансіями та навчальними закладами нашого регіону, а також дізнались як уникнути помилок і розчарувань при виборі професії; що треба пам’ятати, обираючи професію; яких спеціалістів зараз чекають на підприємствах. За допомогою барометра професій школярі визначили, які професії є популярними сьогодні, а які не є актуальними на місцевому ринку праці.

Крім цього, участь у заході прийняли представники Олександрійського коледжу культури та мистецтв та директор Олександрійського професійного ліцею, які ознайомили школярів з перевагами навчальних закладів, які вони представляють.

На завершення, старшокласники мали змогу одержати індивідуальну професійну консультацію, в тому числі із застосуванням профдіагностичних методик, зокрема, тестування. Школярі отримали поради та рекомендації, якими варто скористатися в процесі вибору напрямку подальшої професійної діяльності