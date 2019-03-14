Участь школярів та викладачів Олександрійщини в обласному пісенному конкурсі стала переможною

Вчора, 13 березня, учні та викладачі Новопразької дитячої музичної школи взяли участь у ІІ турі обласного конкурсу учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Паросток», що проходив на базі Олександрійської дитячої музичної школи.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Нова Прага – Online у Facebook.

Вітаємо талановитих переможців, серед яких:

у номінації «Вокально – хорове виконання» (ансамблі)

І місце вокальний ансамбль «Перлина» (середня вікова група)викладач Драгомирова В.В. концертмейстер Михайлова О.С. Приютівська філія закладу

ІІ місце вокальний ансамбль «Домісолька» (змішана вікова група) викладач Драгомирова В.В. концертмейстер Михайлова О.С. Приютівська філія закладу

ІІ місце вокальний дует Арендаренко С.Та Лебідь І. (змішана вікова група) викладач Шульга І.О. концертмейстер Ткачова Е.В. Приютівська філія закладу

ІІ місце вокальний ансамбль «Джерельце» (середня вікова група)викладач Хода В.В. концертмейстер Скляренко Г.В.;

У номінації «Духові та ударні інструменти» ( солісти)

ІІ місце Шевченко К. ( старша вікова категорія) викладач Ніжніченко В.О. концертмейстер Орлова А.О.

ІІІ місце Александров А.( молодша вікова група) викладач Паскул В.В. концертмейстер Авілова О.Є.;

у номінації «Фортепіано» (старша вікова група) диплом учасника отримала Дудник Карина викладач Ткачова Е.В. Приютівська філія закладу.

«Від імені адміністрації закладу, батьків та учнів дякуємо Коломійцеву А.О., Курупу Б.А. головам Приютівської та Новопразької ОТГ за допомогу у вирішенні питань транспорту.

Нових нам звершень та перемог у ІІІ турі!» – завершила словами вдячності та позитивним настроем автор повідомлення Вікторія Хода.

