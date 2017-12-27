Укладено договір на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу в Олександрії

Як раніше вже повідомляв Голос Громади, на Кіровоградщині планується облаштувати за державною програмою 10 футбольних полів зі штучним покриттям, серед яких є і Олександрія (Олександрійський профліцей) та Олександрійський район.

Сьогодні, 27 грудня, було укладено відповідну угоду, що стосується будівництва Спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям у ДНЗ “Олександрійський професійний ліцей” за адресою: Покровська площа 18, м. Олександрія.

Вищевказана інформація міститься на сайті публічних закупівель prozorro.

Згідно укладеного договору між Управлінням капітального будівництва Кіровоградської ОДА та ТОВ “Міленіум Спорт ЛТД” загальна вартість робіт, погоджена за договірними цінами, на момент укладання даного договору складає 1426835,60 грн. без ПДВ: із них з обласного бюджету виділяється 7 24027 160 грн. без ПДВ та кошти з державного бюджету 702808100 грн. без ПДВ.

Строк виконання робіт вказаний 28 травня 2018.