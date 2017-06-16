“УкрАгроКом” планує інвестувати 1 млн доларів в «Олександрійський цукровий завод»

Група компаній «УкрАгроКом» планує вкласти близько $1 млн інвестицій в «Олександрійський цукровий завод». Про це повідомляє сайт Latifundist.com з посиланням на коментар комерційного директора «УкрАгроКом» Павла Фесюка.

“Олександрійський цукровий завод” рухається в напрямку модернізації та підвищення ефективності виробництва. З цією метою “УкрАгроКом”, до складу якого входить завод, планує вкласти близько $1 млн інвестицій в розвиток власного цукрового виробництва”, ― зазначив Фесюк.

Крім цього, Фесюк зазначив, що з приходом на український ринок європейського цукру відбудуться значні зміни. Йдеться як про скорочення посівних площ в Україні, особливо в південних регіонах, так і про укрупнення вітчизняного ринку.