Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів Україна може знову стати жертвою масової вірусної атаки.

Про це попередив Сергій Демедюк, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України на сторінці цього відомства у Facebook. Також він розповів про заходи, які вживає кіберполіція щодо ліквідації вірусу масового ураження під назвою VPNFilter.

За його словами, на даний час об’єднані можливості з криміналістичного аналізу шкідливого програмного забезпечення, наявні у Департаменті кіберполіції Нацполіції та СБУ, вже задіяні для нейтралізації прихованої мережевої інфраструктури зловмисників. Водночас, без ліквідації вразливостей кінцевого обладнання безпосередньо його власниками, неможливо запобігти новим хвилям подібних кібератак.

«Наразі ми робимо все, що у межах нашої компетенції, аби убезпечити громадян та держсектор від можливих кіберзагроз. Не виключаю, що і цього разу зловмисники мали на меті дестабілізувати ситуацію в країні за допомогою вірусної атаки саме у період масштабних заходів в Україні», – зазначив Сергій Демедюк.

Фахівці з кібербезпеки рекомендують вжити наступних заходів для запобігання ураження шкідливим програмним забезпеченням:

– користувачам та власникам домашніх роутерів, бездротових маршрутизаторів малих офісів та мережевих файлових сховищ необхідно невідкладно здійснити їх перезавантаження з метою видалення потенційно небезпечних шкідливих програмних модулів з оперативної пам’яті пристроїв.

– у випадку якщо мережеві маршрутизатори клієнтів контролюються провайдерами Інтернет-послуг, здійснити їх віддалене перезавантаження.

– у випадку, коли є підстави вважати будь-який пристрій в локальній мережі ураженим зазначеним видом шкідливого програмного забезпечення, невідкладно оновити його програмну прошивку до останньої актуальної версії.

– якщо в операційній системі мережевого пристрою є функція доступу до його файлової системи, перевірити наявність файлів в директоріях «/var/run/vpnfilterw», «var/run/tor», «var/run/torrc», «var/run/tord» та видалити їх вміст.

.(Для довідки: вчора у Facebook з`явилося повідомлення, що ФБР Сполучених Штатів виявила: згаданий вірус вже вразив понад 500 тисяч маршрутизаторів інтернет по всьому світу і дана служба працює над запобіганням другого етапу цієї атаки).

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЕФА відбудеться завтра в Києві, на стадіоні «Олімпійський».