«Україночку» спробують продати знизивши ціну на 170 тисяч гривень

Приміщення магазину «Україночка», загальною площею 328 квадратних метрів, що розташований по вулиці Іллі Зверева в мікрорайоні Перемога, втретє спробують продати через систему торгів арештованим майном – СЕТАМ.

Будівля магазину знаходиться в задовільному стані – встановлені металопластикові вікна та двері, обладнана водогоном, каналізацією. Стартова ціна за лот становить 398 637 гривень, що на 171 тисячу гривень менше, ніж при першій спробі продажу.

Приміщення є предметом іпотеки та реалізується на торгах за борги власника.

Торги відбудуться 5 листопада.

Зазначимо, що приміщення магазину вперше спробували продати 30 серпня. Проте, аукціон не відбувся через відмову усім учасникам, що подали заявки, на участь у торгах. А магазин знову виставили на продаж. Другі торги мали відбутися, 1 жовтня, але знову аукціон не відбувся через відмову усім двом учасникам, що подали заявки. Причини відмови невідомі.

Треті торги оголосили 5 жовтня.