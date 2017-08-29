Українські пaрaлімпійці вигрaли Міжнaрoдний турнір з футбoлу

З 14-го по 26-е серпня у місті Відень (Австрія) проходив Міжнародний турнір з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП, в якому взяла участь і українська збірна.

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

До збірної України увійшло 14 спортсменів, серед яких кропивничанин Євген Зінов’єв.

На турнірі Україну представляли футболісти з усіх куточків України: Симaшкo Кoстянтин (Дніпрo), Дуткo Тaрaс (Дніпрo), Кaгрaмaнян Едгaр (Дніпрo), Мoлoдцoв Дмитрo(Дніпрo), Беденoк Сергій (Дніпрo), Зінoв’єв Євген (Крoпивницький), Пoдoльский Стaніслaв (Дніпрo), Крaсильникoв Aртем (Дніпрo), Трушев Вітaлій (Хмельницький), Aнтoнюк Вoлoдимир (Хмельницький), Кулинич Бoгдaн (Черкaси), Шквaрлo Івaн (Тернoпіль), Рoмaнчук Вітaлій (Вoлинь), Лень Oлег (Чернігівськa oбл.).

Вже склалася добра традиція, що національна паралімпійська збірна з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП займає призові місця. Так сталося і цього разу, коли українські футболісти у тяжкому двобої вибороли перемогу і здобули золото.

Ця перемога ще раз доводить, що спортсмени з обмеженими фізичними можливостями насправді дуже мужні люди, в основі їх досягнень лежить сила духа, сила волі, сила бажання, бо незважаючи на життєві проблеми і труднощі, вони йдуть до перемоги.