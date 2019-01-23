Українці й олександрійці зокрема, зможуть знімати готівку в касах супермаркетів

Олександрійці зможуть скористатися новою послугою й знімати готівку зі своїх банківських карт безпосередньо у касах супермаркету міста.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Новини України.

Наразі деякі українські банки тестують та роблять пробацію такої системи.

Відтак, вже навесні цього року у великих супермаркетах буде працювати послуга “переведення в готівку” й можна буде зняти гроші з банківської карти у касі магазину.

Зняти кошти можна буде під час покупки товару. Вартість даної послуги поки що не відома. Її обіцяють назвати після остаточної домовленості з MasterCard й Visa.

Нагадаємо, що з обігу українців й олександрійців зокрема, зникнуть купюри номіналом 5 та 10 гривень.