Генеральний директор держконцерну «УкрОборонПром» Роман Романов разом з головою Кіровоградської ОДА Сергієм Кузьменко підписали Меморандум про спiвпрацю щодо виконання державного оборонного замовлення сьогоднi, 3 березня 2017 року.

Як передає Рідний край, за інформацією посадовців наразi пiдприємства областi постачають комплектуючi для «Дозорiв-Б», бронетранспортерiв БТР-3 та БТР-4, броньованих розвiдно-дозорних машин, бойових модулiв та iншої вiйськової технiки.

Меморандум передбачає залучення науковцiв областi до дослiдних та конструкторських робiт державного оборонного замовлення. Крім цього, планується опрацювати з пiдприємствами областi можливiсть випуску продукцiї оборонного, цивiльного та подвiйного призначення задля iмпортозамiщення.

Загалом у рамках програми iмпортозамiщення за останнi 2 роки укладено такi меморандуми з 20 регiонами, це 382 пiдприємства.