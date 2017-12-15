Укрпошта відкриє Новорічну поштову резиденцію

До Новорічних свят з 19 грудня у Головній пошті країни офіційно відкриється Новорічна поштова резиденція. Про це повідомила прес-служба Укрпошти на офіційному порталі.

Таку цікаву та корисну справу Укрпошта проводить з метою аби діти та дорослі не переставали вірити у різдвяне диво. Резиденція прийматиме дитячі листи для усіх новорічних героїв: Діда Мороза, Святого Миколая та Санта-Клауса. Цьогоріч кожен маленький мрійник на свій лист отримає відповідь від новорічного чарівника.