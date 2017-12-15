Укрпошта відкриє Новорічну поштову резиденцію

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Фото сайту "Буча"

До Новорічних свят з 19 грудня у Головній пошті країни офіційно відкриється Новорічна поштова резиденція. Про це повідомила прес-служба Укрпошти на офіційному порталі. 

Таку цікаву та корисну справу Укрпошта проводить з метою аби діти та дорослі не переставали вірити у різдвяне диво. Резиденція прийматиме дитячі листи для усіх новорічних героїв: Діда Мороза, Святого Миколая та Санта-Клауса. Цьогоріч кожен маленький мрійник на свій лист отримає відповідь від новорічного чарівника.

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“Найцікавіші листи зможуть потрапити на сторінку Новорічної поштової резиденції у Facebook  https://www.facebook.com/novorichna.poshtova.rezydentsiya  та отримати подарунки від нашого партнера – компанії Ugears“, – йдеться у повідомленні прес-служби.
 
Звертаємо увагу: зазначаючи адресу отримувача, не забудьте указати 01001, Київ-1, вул. Хрещатик, 22.

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