«Укрпошта» запрошує на роботу мешканців Кіровоградщини

ПАТ «Укрпошта» є національним оператором поштового зв’язку України. Загалом Укрпошта пропонує споживачам близько 50 видів послуг. Забезпечують виконання цієї роботи понад 12,8 тис. об’єктів поштового зв’язку: поштамти, поштові відділення, пересувні, сезонні відділення поштового зв’язку та точки присутності по всій Україні. Тут працює понад 73 тис. працівників, серед яких листоноші – понад 31,2 тис., оператори –11,4 тис. та сортувальники – 2,2 тис.

Кіровоградська дирекція ПАТ «Укрпошта» запрошує приєднатись до команди одного з найбільших роботодавців України. Нині відкритими є 21 вакансія. Підприємство терміново потребує: