«Укрпошта» запрошує на роботу мешканців Кіровоградщини

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ПАТ «Укрпошта» є національним оператором поштового зв’язку України. Загалом Укрпошта пропонує споживачам близько 50 видів послуг. Забезпечують виконання цієї роботи понад 12,8 тис. об’єктів поштового зв’язку: поштамти, поштові відділення, пересувні, сезонні відділення поштового зв’язку та точки присутності по всій Україні. Тут працює понад 73 тис. працівників, серед яких листоноші – понад 31,2 тис., оператори –11,4 тис. та сортувальники – 2,2 тис.

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Кіровоградська дирекція  ПАТ «Укрпошта» запрошує приєднатись до команди одного з найбільших роботодавців України. Нині відкритими є 21 вакансія. Підприємство терміново потребує:

Назва посади Заробітна плата Назва центру зайнятості, філії обласного центру зайнятості, куди необхідно звернутися за інформацією
листоноша (поштар) 4 200,00 Добровеличківська,  Долинська, Новгородківська, Новоукраїнська  районні філії Кіровоградського обласного центру зайнятості
оператор поштового зв’язку 4 200,00 Бобринецька районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості
начальник сектору 5 124,00 Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості
начальник відділення зв’язку від 4205,00 до 7 500,00 Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості
начальник дільниці від 6 505,00 до 7 005,00 Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості
технік 5 005,00 Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості
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