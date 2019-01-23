«Укрпошта» запрошує на роботу мешканців Кіровоградщини

ПАТ «Укрпошта» є національним оператором поштового зв’язку України. Загалом Укрпошта пропонує споживачам близько 50 видів послуг. Забезпечують виконання цієї роботи понад 12,8 тис. об’єктів поштового зв’язку: поштамти, поштові відділення, пересувні, сезонні відділення поштового зв’язку та точки присутності по всій Україні. Тут працює понад 73 тис. працівників, серед яких листоноші – понад 31,2 тис., оператори –11,4 тис. та сортувальники – 2,2 тис.
Кіровоградська дирекція ПАТ «Укрпошта» запрошує приєднатись до команди одного з найбільших роботодавців України. Нині відкритими є 21 вакансія. Підприємство терміново потребує:
|Назва посади
|Заробітна плата
|Назва центру зайнятості, філії обласного центру зайнятості, куди необхідно звернутися за інформацією
|листоноша (поштар)
|4 200,00
|Добровеличківська, Долинська, Новгородківська, Новоукраїнська районні філії Кіровоградського обласного центру зайнятості
|оператор поштового зв’язку
|4 200,00
|Бобринецька районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості
|начальник сектору
|5 124,00
|Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості
|начальник відділення зв’язку
|від 4205,00 до 7 500,00
|Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості
|начальник дільниці
|від 6 505,00 до 7 005,00
|Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості
|технік
|5 005,00
|Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості
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