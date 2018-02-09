Укрзалізниця на 8 березня призначила додатковий рейс поїзду, що курсуватиме через Олександрію

До Міжнародного жіночого дня 8 Березня Укрзалізниця призначила 9 додаткових поїздів, один із яких курсуватиме через Олександрію.

Рейси цього поїзду призначені на 8 та 11 березня. З Києва поїзд вирушить о 08:50 та прибуде до Дніпра о 17:59. До Олександрії потяг прибуде о 14:55. У зворотному напрямку відправлення о 11:55 та прибуття о 22:21, в Олександрію потяг прибуває о 15 годині.

Стоянка потягу на станції 2 хвилини.