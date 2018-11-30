Укрзалізниця вводить тимчасові обмежувальні заходи з 15 грудня по 15 січня 2019 року

Інформуємо мешканців Кіровоградщини. Укрзалiзниця тимчасово вводить обмежувальнi заходи відносно придбання та повернення проїзних документiв.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Укрзалізниці.

Відповідно до проведеної статистики спеціалістами Укрзалізниці, значну кількість квитків викуповують через інтернет, а потім значна їх частина повертається у продаж перед відправленням поїзда.

Відтак, щоб уникнути зловживань й гуртового викуповування квитків для їх подальшого продажу, уникнення штучного дефіциту на новорічно-різдвяні свята, Укрзалізницею вводяться тимчасові обмежувальні заходи в період з 15 грудня по 15 сiчня 2019 року.

Обмеження вводять на послуги повернення квиткiв через iнтернет та оформлення групових заявок.

До того ж, щоб повернути придбані квитки, необхiдно буде звернутися до залiзничної каси.