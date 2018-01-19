Унікальний художник родом із Олександрії на день народження подарував Чемпіону світу його власний портрет

Живу картину з рук суперфіналіста шоу “Україна має талант – 4”, унікального художника, який народився і виріс в Олександрії, Дениса Дитинюка отримав Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик на свій день народження.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на 112.ua.

Картина була написана просто під час проведення прес-конференції перед поєдинком українського боксера з латвійцем Маріусом Брієдісом, що має відбутися 27 січня в Ризі.

Як повідомляє телеканал, Усик спочатку не розумів, що малює художник, а коли побачив власний портрет, дуже здивувався.

Нагадаємо, Денис Дитинюк народився в Олександрії. Після закінчення школи вступив до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу, а після – став студентом заочного відділення Харьківської академії дизайну та мистецтв. Денис працює в техніці швидкісного малювання.

Олександрійці запам’ятали талановитого земляка за малюванням портретів Олексія Скічка та Володимира Скляра під час проведення урочистостей до Дня міста в Олександрії в 2016 році.