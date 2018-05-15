Управління Державної міграційної служби в Кіровоградській області видаватиме паспорти за оновленим графіком

Оформлювати та видавати паспорт громадянина України для виїзду за кордон аппарат УДМС (м. Кропивницький, вул. Єгорова, 25-а) у суботу не буде.

Про зміни в графіку роботи повідомили в прес-службі Управління ДМС в області.

З 19 травня графік роботи зміниться, та буде працювати:

з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, та п’ятниця з 9:00 до 16:45.

Фахівці нагадують, для оформлення закордонного паспорта також можна звернутися в районні підрозділи міграційної служби області. Вони працюють з вівторка по суботу.