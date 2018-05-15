Управління Державної міграційної служби в Кіровоградській області видаватиме паспорти за оновленим графіком

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Фото: прес-служба УДМС України в Кіровоградській області

Оформлювати та видавати паспорт громадянина України для виїзду за кордон аппарат УДМС (м. Кропивницький, вул. Єгорова, 25-а) у суботу не буде.

Про зміни в графіку роботи повідомили в прес-службі Управління ДМС в області.

З 19 травня графік роботи зміниться, та буде працювати:

 з  понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, та  п’ятниця з 9:00 до 16:45.

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 Фахівці нагадують, для  оформлення закордонного паспорта також можна звернутися  в районні підрозділи  міграційної служби області. Вони працюють з вівторка по суботу.

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