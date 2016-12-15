Управління Держгеокадастру Кіровоградщини очолив посадовець з Кривого Рогу. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, відповідно до наказу Держгеокадастру України від 13 грудня 2016 року № 1650-то у зв’язку з вакантною посадою начальника Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області керівником призначено Ігора Зінченка, що пройшов конкурсний відбір на цю посаду.

Попереднім місцем роботи Зінченка було Криворізьке районне управління юстиції Дніпропетровської області, де він займав посаду заступника начальника.

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