Управління Держгеокадастру Кіровоградщини очолив посадовець з Кривого Рогу. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, відповідно до наказу Держгеокадастру України від 13 грудня 2016 року № 1650-то у зв’язку з вакантною посадою начальника Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області керівником призначено Ігора Зінченка, що пройшов конкурсний відбір на цю посаду.

Попереднім місцем роботи Зінченка було Криворізьке районне управління юстиції Дніпропетровської області, де він займав посаду заступника начальника.