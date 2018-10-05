Управління освіти Олександрійської міськради купить більш ніж 6 тон м’яса

Управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради 2 жовтня на майданчику електронних закупівель Prozorro оголосило тендер на придбання 6800 кілограмів м’яса. Зокрема, 1800 кілограмів яловичини без кісток та 5000 кілограмів курятини в тушках.

М’ясо закупляється для харчування вихованців дошкільних навчальних закладів міста Олександрії та дитячого будинку в селі Пантаївка.

Очікувана вартість становить 511 000 гривень.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій 17 жовтня, а аукціон відбудеться вже на наступний день – 18 жовтня.

М’ясо переможець аукціону має поставити до кінця поточного року.