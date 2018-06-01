Управління освіти Олександрійської міськради придбає 25600 кілограмів овочів для шкіл

Вчора, 31 травня відбувся тендер на постачання овочів для загальноосвітніх навчальних закладів Олександрії, організований управлінням освіти, молоді та спорту Олександрійської міськради. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Станом на початок торгів ціна була визначена в розмірі 403 600,00 грн та в процесі торгів була знижена до 172 999,00 грн. Відповідна пропозиція надійшла ФОП Тканова Л.В., що є на 1 гривню менше від іншого учасника тендеру – Осадчого Олега Борисовича, який запропонував поставити овочі для шкіл за 173 000,00 гривень.

Наразі ж триває процедура кваліфікації переможця, який відповідно до умов тендеру має до кінця 2018 року поставити 5000 кг буряку, 4000 кг моркви, 10000 кг капусти, 800 кг свіжих огірків та 800 кг свіжих помідорів. Загалом 25600 кілограмів овочів до дошкільних навчальних закладів Олександрії та до дитячого будинку селища Пантаївка.

Зазначимо, що крім переможця участь в тендері взяли ще чотири підприємці, проте їх пропозиції виявились «дорожчими».