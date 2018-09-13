Управління соцзахисту проведе день відкритих дверей

День відкритих дверей приурочений до Міжнародного дня ветеранів та людей похилого віку відбудеться 1 жовтня, 2018року.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Мешканці міста, які мають питання щодо надання субсидій, пільг та інших соціальних гарантій населення зможуть отримати відповіді за адресами:

– управління соціального захисту населення Олександрійської райдержадміністрації – м. Олександрія, вул. Клари Цеткін, 14;

– територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олександрійського району – м. Олександрія, вул. Першотравнева, 5.