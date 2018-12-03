В Олександрії упродовж минулих вихідних вогнеборці ліквідували дві пожежі

Протягом минулих вихідних рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії доводилося двічі виїздити на гасіння пожеж в приватних домоволодіннях.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС в Кіровоградській області.

У суботу, 1 грудня, у м. Олександрія на вул. Залізничній вогнеборці гасили загоряння 15 м2 покрівлі господарчої споруди, 10 м2 речей та 150 кг сіна на території приватного домоволодіння.

Вже наступного дня, рятувальникам довелось гасити загоряння на вул. Першотравневій в м. Олександрія.

В дев’ятоповерховому житловому будинку на четвертому поверсі зайнялась електрощитова. До гасіння залучались 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

У всіх випадках травмованих та загиблих немає. Причини пожеж встановлюються.