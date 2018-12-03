В Олександрії упродовж минулих вихідних вогнеборці ліквідували дві пожежі

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Протягом минулих вихідних рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії доводилося двічі виїздити на гасіння пожеж в приватних домоволодіннях.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС в Кіровоградській області.

У суботу, 1 грудня, у м. Олександрія на вул. Залізничній вогнеборці гасили загоряння   15 м2  покрівлі господарчої споруди, 10  м2 речей та 150 кг сіна на території приватного домоволодіння.

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Вже наступного дня, рятувальникам довелось гасити загоряння на вул. Першотравневій в м. Олександрія.

В дев’ятоповерховому житловому будинку на четвертому поверсі зайнялась електрощитова. До гасіння  залучались 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

У всіх випадках травмованих та загиблих немає. Причини пожеж встановлюються.

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