Упродовж поточного року 6,5 тисяч громадян були охоплені тимчасовими роботами

Завдяки тісній взаємодії органів влади та місцевого самоврядування з центрами зайнятості області, на Кіровоградщині регулярно організовується проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру за участі безробітних громадян. Варто зазначити, що організація такого виду робіт триває постійно: за оперативними даними упродовж січня –липня поточного року, 6,5 тисяч громадян з числа зареєстрованих безробітних мали роботу та матеріальну підтримку, що в теперішній час має неабияке значення.

Слід зазначити, що ці роботи дозволяють вирішити певні проблеми територіальних громад, наприклад, з благоустрою та озеленення територій населених пунктів, зон відпочинку, ліквідації несанкціонованих звалищ, упорядкування спортивних майданчиків, кладовищ, військових поховань, пам’ятників, обелісків, меморіалів. Крім того, надавалась допомога учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО.

Сьогодні можна з впевненістю сказати, що організація громадських та інших робіт тимчасового характеру – це реальна підтримка незайнятих громадян у період пошуку роботи і надійний шлях до їх постійної зайнятості; дієва допомога роботодавцям та вирішення нагальних проблем територіальних громад. Зацікавленість підприємств в організації таких робіт має неабиякий сенс: окрім забезпечення виконання нагальних тимчасових робіт, розширюються можливості роботодавця у виборі майбутніх працівників.