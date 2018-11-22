Уродженця Кропивниччини, який служив в зоні АТО/ОСС, визнали учасником-добровольцем

Вчора, 21 листопада, відбулося засідання обласної комісії щодо визнання учасниками-добровольцями осіб, які служили в зоні антитерористичної операції.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

На засіданні, під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Світлани Лобанової, розглянули справу про визнання учасником-добровольцем АТО жителя Кропивницької області Сергія Слюсаренко, який відповідну службу у складі батальйону ОУН.

Ознайомившись з усіма документами заявленої справи комісія області ухвалила рішення про визнання заявника учасником-добровольцем, що надалі дасть смогу отримати пільги та соціальні гарантії (медичні послуги та інше) від держави.