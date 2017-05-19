Уряд прийняв План заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Так, після обговорення в робочих групах було прийнято стратегічний план, що передбачає розробку ряду законопроектів, які унормовують реєстрацію і діяльність громадських організацій, модельного статуту громадської організації, удосконалення механізму формування і організації діяльності громадських рад при органах виконавчої влади.

За словами Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубко, було передбачено удосконалення механізму виділення коштів для державної підтримки громадських об’єднань, в тому числі об’єднань людей з інвалідністю та ветеранів.

Крім цього, в рамках плану буде розширено перелік організацій, яким буде надана фінансова підтримка, запроваджено «єдине вікно» щодо реєстрації релігійних організацій, забезпечено супровід законопроектів «Про місцевий референдум», «Про гарантії свободи мирних зібрань», «Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання.

План передбачає скасування податків для одержувачів благодійної допомоги, а відповідні зміни до Податкового кодексу наразі розробляються Мінфіном.

Як зазначив посадовець, прийнятий План підвищує роль громадянського суспільства у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, стимулює реформи і налагоджує суспільний діалог.