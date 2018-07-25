На Кіровоградщині збудують 50-метровий басейн

Вчора, 24 липня, перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул під час зустрічі з головою обласної державної адміністрації Сергієм Кузьменком повідомив про започаткування урядової програми, що передбачає будівництво 50-метрових басейнів у регіонах України, яка почне діяти вже з наступного року.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

І вже зараз Кіровоградщина може подумати над вибором відповідної земельної ділянки, стратегію розміщення та подальшу експлуатацію такого об’єкту.