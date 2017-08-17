Усі учасники АТО з Кіровоградщини отримають земельні ділянки

Під час зустрічі з представниками громадських організацій та об’єднань учасників АТО Андрій Коломійцев наголосив, що всі учасники антитерористичної операції отримають земельні ділянки.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградської ОДА.

Наразі учасникам АТО з Кіровоградської області Держгеокадастром вже видано 9534 дозволи на розроблення проектів землеустрою для відведення землі та завершено процес оформлення у власність 5915 земельних ділянок.

Ігор Зінченко зауважив, що бувають випадки коли військовослужбовці, які отримали необхідні дозволи на розробку проектної документації із землеустрою, не доводять до кінця оформлення та не отримують право власності на відповідну ділянку.

Представниками громадських організацій та об’єднань учасників АТО було озвучено низку зауважень до роботи Головного управління Держгеокадастру.

В свою чергу керівник Держгеокадастру пояснив, що сьогодні уповільнення процесів видачі наказів у певній мірі пов’язано із запровадженням нових правил управління землями сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності. Згідно із Стратегією удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності, що була ухвалена Урядом 7 червня поточного року, встановлено паритет між площею земель, переданих у користування на відкритих аукціонах у попередньому періоді, та площею землі, що передається безоплатно у співвідношенні 1:0,25.

Ігор Зінченко звернув увагу на те, що земля, призначена для передачі у власність учасникам АТО, є недоторканою.

– Усі учасники антитерористичної операції отримають земельні ділянки. Вони були та залишаються для нас незмінним пріоритетом, адже право отримати земельні ділянки вони отримали, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави на Сході України, – зауважив заступник голови облдержадміністрації Андрій Коломійцев.