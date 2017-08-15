Установи Олександрії, що фінансуються з державного бюджету, заборгували більше 1 мільйона гривень

Одним з питань, яке обговорили на апаратній нараді вчора, 14-го серпня, стала підготовка житлово-комунального сектору до осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградської облдержадміністрації.

За словами заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської ОДА Маргарити Ященко, рівень готовності до осінньо-зимового періоду складає 65-75 % від запланованого. Всього по області підготовлено 272 котельні, 280 км теплових мереж та замінено 2 км мереж і підготовлено 27 теплових пунктів. Підготовча робота підходить до завершення, але ще деякі райони, серед яких і Олександрійський, дещо відстають в темпах виконання підготовчих робіт.

Загальна заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики, з урахуванням боргів минулих років та нарахованих штрафних санкцій склала 443,7 млн.грн, у тому числі заборгованість поточного року – 122,6 млн.грн.

Станом на 9 серпня заборгованість за спожиту теплову енергію установ та організацій, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів складає 11,8 млн.грн, у тому числі 7,9 млн.грн.державного бюджету та 3,9 млн.грн. місцевих бюджетів.

Найбільшими боржниками, що фінансуються з державного бюджету, по м.Олександрії є навчальні заклади міста Олександрії з боргом у 1 млн.грн та Управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради, яке заборгувало 600 тис. грн.