В результаті падіння гіллястого велетня ледве не постраждала олександрійка

Минулої доби, коли вітер вщух, бійці Кіровоградщини взялись усувати наслідки негоди та буревію, який ламав гілля дерев, виривав дерева із землі та зносив на своєму шляху все, що погано трималося.

По вул. Партизанській олександрійські рятувальники прибрали дерево, яке впало на подвір’я приватного домоволодіння.



Про щасливий випадок, пов`язаний з негодою, на своїй сторінці у фейсбук розповіла місцева мешканка. Через деякий час, пройшовши поряд з гіллястим велетнем, жінка почула, як воно падає… Олександрійка не зазнала ушкоджень, а лише відбулася переляком.

