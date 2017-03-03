Служба автомобільних доріг Кіровоградської області (САД) підписала с дочірнім підприємством (ДП) «Кіровоградський облавтодор» Публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» два договори на утримання шляхів регіону у поточному році. Про це йдеться у інформації про результати відповідного тендеру, опублікованій на порталі електронної системи публічних закупівель ProZorro.

Окрім облавтодору участь у конкурсі приймала компанія ТОВ «СК Автострой», але переможцем двох тендерів на утримання автомобільних доріг Кіровоградщини стало ДП держкомпанії.

Так, на утримання доріг місцевого значення протягом року компанія витратить 45 млн грн., що на 15 млн грн. менше, ніж заявлена очікувана вартість. Для утримання доріг державного значення планують освоїти 245,9 млн грн. (на 27, 7 млн грн. менше за очікувану вартість робіт). Таким чином, завдяки тендеру вдалося зекономити понад 42 млн грн. державних коштів.