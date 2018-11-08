Увага! 9 та 12 листопада працюватиме «гаряча лінія» в рамках проекту «Я маю право»!

Для жителів області 9 та 12 листопада буде працювати «гаряча лінія» в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Територіальних органів ДФС у Кіровоградській області.

З 11 до 12 години дзвінки прийматиме в.о. начальника управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Кіровоградській області Грущак Роман Леонідович.

Дзвінки здійснюються щодо реалізації права громадян на легальне працевлаштування та відповідальності за належне оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Телефон «гарячої лінії» – (0522)36-69-23.