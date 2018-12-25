УВАГА батькам учнів Олександрійського району!!! Шкільні автобуси завтра здійснювати рух не будуть

Відповідно до рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 25 грудня 2018 року №37 завтра, 26 грудня, по Кіровоградщині, зокрема й по Олександрійському району, діє заборона на рух шкільних автобусів та обмеження перевезення організованих дитячих груп пасажирським автомобільним транспортом.

Навчання для дітей, котрі користуються шкільним автобусом буде організовано дистанційно.