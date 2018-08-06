Увага! «Гаряча лінія»

Завтра, 7 серпня, з 11:00 до 12:00 буде відкрито «гарячу лінію» з питань переходу Кіровоградської області на цифрове мовлення.

Про це повідомляє Голос громади з посиланням на сторінку Кіровоградської обласної державної адміністрації у Facebook.

На дзвінки відповідатиме представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Кіровоградській області Сергій Каракулін.

Телефон «гарячої лінії»: 0 800 500 238(дзвінки безкоштовні).