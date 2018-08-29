Увага! «Гаряча лінія»

В управлінні соціального захисту населення Олександрійської РДА щодня з 8:00 до 17:15 відкрито «гарячу лінію» за номером 7-11-73.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Щочетверга з 14:00 до 16:00 на дзвінки відповідатиме керівництво управління:

06.09 та 20.09 – начальник управління – Табачкова Ірина Михайлівна (за номером 7-40-57);

13.09. та 27.09 – заступник начальника управління – Шелесько Тетяна Володимирівна (за номером 7-21-26).