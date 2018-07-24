Увага! «Гаряча лінія» Пенсійного фонду

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Щоденно з 8:00 до 17:00 в головному управлінні Пенсійного фонду в Кіровоградській області відкрито «гарячу лінію» за телефоном 330-441.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської районної державної адміністрації.

 Щочетверга з 13:00 до 14:00 на дзвінки відповідає керівництво управління:

2 серпня начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Олена Миколаївна Пархоменко.

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9 серпня– заступник начальника управління – начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово – економічного управління Марія Григорівна Коротко.

16 серпня– начальник  відділу організації правової роботи юридичного управління Роман Васильович Лисенко.

23 серпня начальник відділу методології та організації роботи з  обслуговування громадян управління обслуговування громадян Лариса Леонідівна Прохоренко.

30 серпня– заступник начальника управління – начальник відділу з питань організації роботи з виплати пенсій управління з питань виплати пенсій Наталя Олександрівна Бутковська.

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