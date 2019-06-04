Увага! Гаряча лінія Пенсійного фонду Олександрії

Щодня, з 8:00 до 17:00 працює гаряча лінія в головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.
Звертатись за телефоном 0522-33-04-41.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.
Щовівторка та щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:
06 червня – начальник головного управління СІМОНЯН Наталія Миколаївна
13 червня – начальник управління застосування пенсійного законодавства ТОРШИНА Антоніна Володимирівна
20 червня – начальник юридичного управління ВОРОНЮК Євгенія Юріївна
27 червня – начальник відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності фінансово-економічного управління АРУТЮНЯН Ганна Георгіївна.