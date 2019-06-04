Увага! Гаряча лінія Пенсійного фонду Олександрії

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Щодня, з 8:00 до 17:00 працює гаряча лінія в головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Звертатись за телефоном 0522-33-04-41.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Щовівторка та щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:

06 червня  – начальник головного управління СІМОНЯН Наталія Миколаївна

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13 червня  – начальник управління застосування пенсійного законодавства ТОРШИНА Антоніна Володимирівна

20 червня  – начальник юридичного управління ВОРОНЮК Євгенія Юріївна

27 червня – начальник відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності фінансово-економічного управління АРУТЮНЯН Ганна Георгіївна.

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