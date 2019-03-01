Увага! Графік роботи “гарячої лінії” пенсійного фонду у Кіровоградській області у березні

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном 0522-33-04-41.

Щовівторка та щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:

05 березня 2019 р. – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління застосування пенсійного законодавства Євгенія Іллівна ВАСИЛЬЄВА

07 березня 2019 р. – заступник начальника головного управління Юрій Миколайович ШАРПІНСЬКИЙ

12 березня 2019 р. – начальник управління застосування пенсійного законодавства Антоніна Володимирівна ТОРШИНА

14 березня 2019 р. – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Лариса Леонідівна ПРОХОРЕНКО

19 березня 2019 р. – начальник головного управління Наталія Миколаївна СІМОНЯН

21 березня 2019 р. – заступник начальника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління застосування пенсійного законодавства Ірина Василівна ФУНДЕРАТ

26 березня 2019 р. – заступник начальника головного управління Олена Яківна РОМАНЧЕНКО

28 березня 2019 р. – заступник начальника управління – начальник відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління застосування пенсійного законодавства Наталія Миколаївна БОДЮЛ.