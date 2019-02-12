Увага! Конкурс на заміщення вакантних посад до Олександрійського відділу поліції

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Поліція Кіровоградської області оголосила про конкурс на заміщення вакантних посад, який триватиме до 28.02.2019 року, зокрема для Олександрійського району відкриті наступні вакансії:

  • поліцейський ізолятору тимчасового тримання;
  • інспектор-черговий ізолятору тимчасового тримання;
  • поліцейський сектору реагування патрульної поліції;
  • дільничний офіцер поліції.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.
За будь-якою додатковою інформацією можна звернутися за телефоном: (050) 383 99 96, (067) 523 10 90; або на писати на електронну адресу: nabir.police.kg@gmail.com.

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