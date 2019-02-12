Увага! Конкурс на заміщення вакантних посад до Олександрійського відділу поліції

Поліція Кіровоградської області оголосила про конкурс на заміщення вакантних посад, який триватиме до 28.02.2019 року, зокрема для Олександрійського району відкриті наступні вакансії:
- поліцейський ізолятору тимчасового тримання;
- інспектор-черговий ізолятору тимчасового тримання;
- поліцейський сектору реагування патрульної поліції;
- дільничний офіцер поліції.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.
За будь-якою додатковою інформацією можна звернутися за телефоном: (050) 383 99 96, (067) 523 10 90; або на писати на електронну адресу: nabir.police.kg@gmail.com.
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