Увага користувачам житлової субсидії!

У зв’язку зі зменшенням нормативу для призначення субсидії на газопостачання з 5,5 куб. м. на 5 куб. м. зменшилась кількість громадян, які мають право на отримання частини суми невикористаної субсидії внаслідок економії споживання природного газу для індивідуального опалення.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Нагадуємо, що 1 вересня завершується термін подання заяв на відшкодування невикористаної суми субсидії.