УВАГА! Мешканців Кіровоградщини попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу!

Синоптики Кіровоградщини попереджають мешканців області про пожежну небезпеку, повідомляє голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології.

Так, 4-6 червня у північно-східних, центральних та південно-західних районах, а 5-6 червня у центральних та північно-східних районах області утримається надзвичайна (5 класу!) пожежна небезпека.

Закликаємо жителів Кіровоградської області бути обережними й не розводити багаття під час відпочинку.