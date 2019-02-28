Увага мешканцям Кіровоградщини! Повідомляємо про шахрайські дії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг попереджає про шахрайство.

На телефони, електронну пошту та інші технічні засоби зв’язку можуть надходити повідомлення від фінансових компаній про те, що ви стали переможцями та виграли квартиру в Києві чи інші цінні призи. Потім, за схемою, пропонується перерахувати кошти на відповідний рахунок з метою отримання свідоцтва на право власності.

Ось назва рейкових компаній, які надсилають повідомлення:

«Пей-Експрес Україна»

«Мені-Пей Україна»

«Фон-Бокс Україна»

«Мір Мані»

«Сіті Люкс Україна»

«Велком-Пеймент»

«Капітал Оне Україна»

«Пей-Дірект»

«Біг-Пеймент»

На офіційних сайтах вказаних компаній розміщені фейкові свідоцтва Нацкомфінпослуг за підписом Олександра Зелетова, який вже звернувся з відповідною заявою до Національної поліції України.