Увага мешканцям Олександрійського району! 31 серпня завершиться термін подачі заяв на монетизацію субсидій

Фахівці управління соціального захисту населення звертають увагу жителів Олександрійського району, що в кінці цього місяця завершується термін подання заяв на монетизацію частини невикористаних сум субсидій.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Таким правом у поточному році володіють 1377 домогосподарств Олександрійського району, на даний момент із заявами звернулось лише 879.

Щоб отримати зекономлену суму субсидії представнику сім’ї, якому її було надано, необхідно безпосередньо або через уповноважену особу сільської (селищної) ради подати заяву до управління соціального захисту, на підставі якої і буде здійснюватися відповідна виплата.