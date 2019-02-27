Увага! На Кіровоградщині оголосили про початок конкурсів на посади молодшого та середнього складу поліції

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В Кіровоградській області стартували конкурси на посади молодшого та середнього складу поліції. Прийом online-анкет та документів триватиме до 11.03.2019.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Національної поліції Кіровоградської області.

Зокрема, в Олександрійські відділи відкриті такі вакансії:

  • поліцейський сектору реагування патрульної поліції (Олександрійський відділ-3, Олександрійське районне відділення- 1);
  • помічник чергового сектору реагування патрульної поліції (Олександрійське районне відділення-1);
  • інспектор-черговий ІТТ;
  • поліцейський ІТТ (2);
  • поліцейський-водій відділення конвойної служби ІТТ.
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