Увага! На Кіровоградщині оголосили про початок конкурсів на посади молодшого та середнього складу поліції

В Кіровоградській області стартували конкурси на посади молодшого та середнього складу поліції. Прийом online-анкет та документів триватиме до 11.03.2019.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Національної поліції Кіровоградської області.
Зокрема, в Олександрійські відділи відкриті такі вакансії:
- поліцейський сектору реагування патрульної поліції (Олександрійський відділ-3, Олександрійське районне відділення- 1);
- помічник чергового сектору реагування патрульної поліції (Олександрійське районне відділення-1);
- інспектор-черговий ІТТ;
- поліцейський ІТТ (2);
- поліцейський-водій відділення конвойної служби ІТТ.
Для отримання будь-якої додаткової інформації звертатися за телефоном: (050) 383 99 96, (067) 523 10 90.