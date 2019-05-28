Увага! На Кіровоградщині проводиться безкоштовне щеплення домашніх тварин проти сказу

Держпродспоживслужба Кіровоградської області повідомляє, що за період І кварталу 2019 року в області зареєстровано 21 випадок захворювання тварин на сказ, що на 27 випадків менше, ніж за аналогічний період 2018 року, як наслідок кампанії з пероральної імунізації.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області у Фейсбук.

Продовжується робота з попередження сказу і серед дрібних свійських тварин. Так, у поточному році антирабічною вакциною в області вже щеплено 22 143 собаки та 20 881 кота.

Вакцина є безкоштовною у державних лікарнях ветеринарної медицини Держпродспоживслужби області.

Наголошуємо, що сказ – це смертельне захворювання, єдиним способом боротьби з яким є вакцинація.

Нагадуємо, що власники зобов’язані щорічно надавати тварин (віком від 4 місяців) для проведення щеплення проти сказу.