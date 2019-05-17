Увага! На Кіровоградщині за 2 неділі почне діяти обмеження руху для вантажівок

Служба автомобільних доріг Кіровоградщини повідомила, що з 1 червня вступає в дію сезоне обмеження руху для важкого транспорту, про це йдеться на сторінці САД Кіровоградської області у Фейсбук.

Повідомляє Голос Громади.

«Шановні водії, для збереження цілісності дорожнього покриття та забезпечення безпечного руху транспорту, дотримуйтеся норм навантажень та не ігноруйте обмеження руху при високих температурах!» – йдеться у повідомлені на сторінці автодору.