Увага! На Кіровоградщині за 2 неділі почне діяти обмеження руху для вантажівок

Служба автомобільних доріг Кіровоградщини повідомила, що з 1 червня вступає в дію сезоне обмеження руху для важкого транспорту, про це йдеться на сторінці САД Кіровоградської області у Фейсбук.
Повідомляє Голос Громади.
«Шановні водії, для збереження цілісності дорожнього покриття та забезпечення безпечного руху транспорту, дотримуйтеся норм навантажень та не ігноруйте обмеження руху при високих температурах!» – йдеться у повідомлені на сторінці автодору.
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