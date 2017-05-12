Нещодавно до працівників поліції Кропивницького ВП ГУНП надійшли матеріали щодо зникнення неповнолітнього. Про це повідомляє сайт Репортер.

Так, студент ВПУ №9 м. Кропивницький Роман Дмитро Максимович (2000 р.н.), 28 квітня 2017 року поїхав до своєї тітки в м.Олександрію. Як повідомила поліцейським жінка, її племінник приїжав до неї в гості, після чого поїхав назад до Кропивницького. Але ні в гуртожитку, ні в училищі Дмитро більше не з’являвся.

Правоохоронці встановили, що за місцем проживання юнак характеризувався посередньо. На момент поїздки при собі мобільного телефону та значних грошових коштів не мав.

На разі проводяться слідчо-розшукові дії.