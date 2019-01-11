Увага! Обмеження руху на території Кіровоградської області!

Сьогодні, 11 січня, на засіданні обласного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій прийнято рішення про обмеження руху транспорту на території Кіровоградщини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Час обмеження для проїзду усіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення області почав діяти з 14:00 години й буде тривати до налагодження погодних умов.

Про скасування даного рішення буде повідомлено.