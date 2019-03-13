Увага! Олександрійський відділ державної виконавчої служби шукає працівників

Головне територіальне управління юстиції Кіровоградщини оголосило конкурс на заміщення вакантних посад до Олександрійського відділу державної виконавчої служби.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт установи.

Серед запропонованих вакансій 5 посад:

посада 1 (вимоги до учасника конкурсу);

посада 2 (вимоги до учасника конкурсу);

посада 3 (вимоги до учасника конкурсу);

посада 4 (вимоги до учасника конкурсу);

посада 5 (вимоги до учасника конкурсу).

Строк подачі документів для участі у конкурсі становить 15 календарних днів з 11.03.2019 до 17 год. 30 хв. 25.03.2019

Електронне тестування відбудеться о 11:00 28.03.2019 за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 6/7.

Розв`язання ситуаційних завдань для категорії «Б» призначено на 10:00 29.03.2019.

Проведення співбесіди для категорій «Б» та «В» призначено на 11:00 01.04.2019 за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 6/7.