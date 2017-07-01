УВАГА!!! Олександрійцям необхідно запастися водою

Повідомляє ОКВП “Дніпро-Кіровоград: “У зв’язку з аварійним відключенням припинено електропостачання Дніпровської водопровідної насосної станції ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, внаслідок чого зупинено технологічний процес очистки та подачі води районним водопроводом “Дніпро-Кіровоград”.

Подача води споживачам буде відновлена після завершення аварійно-відновлювальних робіт, які зараз здійснюються ПАТ “Кіровоградобленерго”.

Проблему обіцяють вирішити упродовж доби, проте олександрійцям, все ж таки, бажано запастися водою.

ОНОВЛЕНО: згідно оприлюдненого на сайті ОКВП “Дніпро-Кіровоград” попереднього графіку, відновлення водопостачання в Олександрії заплановано на 3 липня о 20:00