Увага! Погіршення погодних умов на дорогах Кіровоградщини

Сьогодні вдень, 26 лютого, на території Кіровоградської області прогнозують погіршення погодних умов.

Інформує Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Похмурне небо, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця – такою буде погода сьогодні.

Пронизливий поривчастий вітер 9-14 м/с.

Синоптики оцінюють такий рівень небезпечності – жовтим, тобто 1-й рівень.