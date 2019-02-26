Увага! Погіршення погодних умов на дорогах Кіровоградщини

Сьогодні вдень, 26 лютого, на території Кіровоградської області прогнозують погіршення погодних умов.
Інформує Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.
Похмурне небо, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця – такою буде погода сьогодні.
Пронизливий поривчастий вітер 9-14 м/с.
Синоптики оцінюють такий рівень небезпечності – жовтим, тобто 1-й рівень.
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