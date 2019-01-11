Увага! Попередження про негоду та жовтий рівень небезпечності на Кіровоградщині

Сьогодні, 11 січня, за даними УкрГідрометцентру на території Кіровоградської області спостерігатиметься ускладнення погодних умов.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

На Кіровоградщині очікуються рясний мокрий сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 10-15 см), місцями ожеледь та пориви вітру 15-20 м/с.

Ускладнення погодних умов відповідають першому (жовтому) рівню небезпечності.